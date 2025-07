La lucha por proteger la Bahía de Baffin llega al Concejo Municipal de Corpus Christi

Posted

CORPUS CHRISTI, Tx — Residentes, guías de pesca y ambientalistas abarrotaron la reunión del Concejo Municipal de Corpus Christi el martes para expresar sus preocupaciones sobre un proyecto de desalinización de agua subterránea que descargaría residuos en la Bahía de Baffin. El contrato entre la Autoridad de Agua del Sur de Texas y Seven Seas Water descargaría un millón de galones de residuos al día en la Bahía de Baffin. Esa cifra podría aumentar significativamente si la Ciudad de Corpus Christi decidiera asociarse con el proyecto. El tema generó preocupaciones ambientales y económicas entre los residentes locales. "Lo único que necesita la Bahía de Baffin de nosotros es que la dejemos en paz. Déjenla en paz," dijo un orador al consejo, recibiendo aplausos de los asistentes. Todd Wilson, un guía de pesca, planteó preocupaciones sobre la transparencia y el propósito del proyecto. “El Concejo Municipal vota sobre estas cosas, pero nos han dejado en la oscuridad. Siguen diciéndonos que necesitamos agua para los residentes, pero no es para los residentes, es para la industria”, dijo Wilson. Otro residente enfatizó la oposición de la comunidad al proyecto. “Los ciudadanos que ustedes representan no están de acuerdo con que conviertan la Bahía de Baffin en un vertedero para el beneficio corporativo.” Mientras algunos oradores sugerían métodos alternativos de disposición de residuos, como la creación de humedales, bombeo mar adentro o inyección en pozos profundos, se mantenían firmes en que la bahía debía ser protegida de posibles contaminaciones. Esta posición contradice las declaraciones del juez del condado de Kleberg, Rudy Madrid, del 24 de junio con respecto al memorando de entendimiento aprobado por el Concejo Municipal de Corpus Christi con la Autoridad de Agua del Sur de Texas. “De hecho, el desecho irá a la Bahía de Baffin y la refrescará, devolviéndola a su estado normal, algo que hemos estado careciendo durante cien años,” dijo Madrid. Los residentes estaban en fuerte desacuerdo con esta evaluación. “No necesitamos agua dulce en la Bahía de Baffin, no necesitamos químicos, no necesitamos metales. Necesitan dejar nuestros sistemas de bahía en paz,” añadió Wilson. Los miembros de la comunidad están solicitando que el Concejo Municipal realice un estudio de impacto ambiental por parte de un tercero antes de proceder con el proyecto. “Apresurarse a un plazo del 24 de agosto es más que irresponsable. Es una falta de respeto hacia las mismas personas a las que ustedes fueron elegidos para servir. Esto no es liderazgo, es negligencia motivada por una agenda,” dijo un orador. La alcaldesa Paulette Guajardo respondió brevemente a las preocupaciones. “No me importa lo que esté escrito donde sea, tenemos la obligación de hacer nuestra debida diligencia y eso está sucediendo,” dijo Guajardo.



Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.