Kitchen Cops: Health inspectors say some local restaurants need to renew their health permits immediately

PERFECT SCORES

———————— AKASHA

1017 AIRLINE BINGO TACO #2

4838 CROSSTOWN CALALLEN WEST INTERMEDIATE SCHOOL

4030 CR 69 CHARLEY’S PHILLY STEAKS

LA PALMERA MALL HESTER’S CAFÉ

3812 S. ALAMEDA DULCERIAS PINKIS

2308 HORNE DAIRY QUEEN

BYPASS 77 & MAIN ST. HEB

4444 KOSTORYZ DYLAN'S PIZZA

128 MARKET POSTRES LILY

2833 SPID PROMESA COLLEGE PREP

3102 BALDWIN

-----------------------------------

'A' LIST 98

—-

SOUTHERN STYLE SWEETS

2134 WALDRON GRIMALDI'S PIZZERIA

LA PALMERA MALL 96

—-

BURGER BEACH HIDAWAY

6109 MC ARDLE HU DAT NOODLE HOUSE

6418 S. STAPLES 95

—-

CANDY ANDY

4701 AYERS LA FRUTERA AND MORE

5488 SPID 94

—-

JAMBA JUICE

5425 SPID 93

—-

COFFEE WAVES LONDON

1290 FM 43 DOMINO'S

6601 EVERHART LOS MARIACHIS #3

600 HWY 77 92

—-

LA JAIVITA

9440 SPID 91

—-

BUFFALO WILD WINGS

2001 SPID 'B' LIST

——— 85

—-

CASA VIEJA JALISCO

6202 YORKTOWN

8 VIOLATIONS;

-RENEW POSTED HEALTH PERMIT IMMEDIATELY

-ALWAYS KEEP ALL FOOD CONTAINERS COVERED 82

—-

LAS MILPAS

3833 SARATOGA

11 VIOLATIONS;

-NEED 2023 HEALTH PERMIT

-GNATS 'C' LIST/LOW SCORE 77

----

LUCKY BUFFET

10241 SPID

13 VIOLATIONS;

-CAN’T USE RAID FOR PEST CONTROL

-NEED 2023 HEALTH PERMIT

-GNATS



