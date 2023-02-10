Kitchen Cops: Health inspectors say some local restaurants need to renew their health permits immediately

PERFECT SCORES
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AKASHA
1017 AIRLINE
BINGO TACO #2
4838 CROSSTOWN
CALALLEN WEST INTERMEDIATE SCHOOL
4030 CR 69
CHARLEY’S PHILLY STEAKS
LA PALMERA MALL
HESTER’S CAFÉ
3812 S. ALAMEDA
DULCERIAS PINKIS
2308 HORNE
DAIRY QUEEN
BYPASS 77 & MAIN ST.
HEB
4444 KOSTORYZ
DYLAN'S PIZZA
128 MARKET
POSTRES LILY
2833 SPID
PROMESA COLLEGE PREP
3102 BALDWIN
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'A' LIST
98
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SOUTHERN STYLE SWEETS
2134 WALDRON
GRIMALDI'S PIZZERIA
LA PALMERA MALL
96
—-
BURGER BEACH HIDAWAY
6109 MC ARDLE
HU DAT NOODLE HOUSE
6418 S. STAPLES
95
—-
CANDY ANDY
4701 AYERS
LA FRUTERA AND MORE
5488 SPID
94
—-
JAMBA JUICE
5425 SPID
93
—-
COFFEE WAVES LONDON
1290 FM 43
DOMINO'S
6601 EVERHART
LOS MARIACHIS #3
600 HWY 77
92
—-
LA JAIVITA
9440 SPID
91
—-
BUFFALO WILD WINGS
2001 SPID
'B' LIST
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85
—-
CASA VIEJA JALISCO
6202 YORKTOWN
8 VIOLATIONS;
-RENEW POSTED HEALTH PERMIT IMMEDIATELY
-ALWAYS KEEP ALL FOOD CONTAINERS COVERED
82
—-
LAS MILPAS
3833 SARATOGA
11 VIOLATIONS;
-NEED 2023 HEALTH PERMIT
-GNATS
'C' LIST/LOW SCORE
77
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LUCKY BUFFET
10241 SPID
13 VIOLATIONS;
-CAN’T USE RAID FOR PEST CONTROL
-NEED 2023 HEALTH PERMIT
-GNATS