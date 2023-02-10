Watch Now
NewsKitchen Cops

Actions

Kitchen Cops: Health inspectors say some local restaurants need to renew their health permits immediately

Kitchen Cops: Jan. 30 - Feb. 3rd
Kitchen Cops
Posted at 7:42 PM, Feb 09, 2023
and last updated 2023-02-09 20:45:32-05

PERFECT SCORES
————————

AKASHA
1017 AIRLINE

BINGO TACO #2
4838 CROSSTOWN

CALALLEN WEST INTERMEDIATE SCHOOL
4030 CR 69

CHARLEY’S PHILLY STEAKS
LA PALMERA MALL

HESTER’S CAFÉ
3812 S. ALAMEDA

DULCERIAS PINKIS
2308 HORNE

DAIRY QUEEN
BYPASS 77 & MAIN ST.

HEB
4444 KOSTORYZ

DYLAN'S PIZZA
128 MARKET

POSTRES LILY
2833 SPID

PROMESA COLLEGE PREP
3102 BALDWIN
-----------------------------------
'A' LIST

98
—-
SOUTHERN STYLE SWEETS
2134 WALDRON

GRIMALDI'S PIZZERIA
LA PALMERA MALL

96
—-
BURGER BEACH HIDAWAY
6109 MC ARDLE

HU DAT NOODLE HOUSE
6418 S. STAPLES

95
—-
CANDY ANDY
4701 AYERS

LA FRUTERA AND MORE
5488 SPID

94
—-
JAMBA JUICE
5425 SPID

93
—-
COFFEE WAVES LONDON
1290 FM 43

DOMINO'S
6601 EVERHART

LOS MARIACHIS #3
600 HWY 77

92
—-
LA JAIVITA
9440 SPID

91
—-
BUFFALO WILD WINGS
2001 SPID

'B' LIST
———

85
—-
CASA VIEJA JALISCO
6202 YORKTOWN
8 VIOLATIONS;
-RENEW POSTED HEALTH PERMIT IMMEDIATELY
-ALWAYS KEEP ALL FOOD CONTAINERS COVERED

82
—-
LAS MILPAS
3833 SARATOGA
11 VIOLATIONS;
-NEED 2023 HEALTH PERMIT
-GNATS

'C' LIST/LOW SCORE

77
----
LUCKY BUFFET
10241 SPID
13 VIOLATIONS;
-CAN’T USE RAID FOR PEST CONTROL
-NEED 2023 HEALTH PERMIT
-GNATS

Copyright 2023 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
ELECTION 2022

ELECTION 2022