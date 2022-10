Kitchen Cops for week of October 3rd thru 7th

Posted at 5:05 PM, Oct 13, 2022

Perfect scores ABC Christian Daycare

4025 Violet Road Flour Bluff Central Kitchen

2505 Waldron Road Fresh Donut

1216 Waldron Road Southside Montessori School

5330 Holly Road Subway

10529 SPID ———————————- ‘A’ list Church’s Chicken

10101 SPID

98 Taco Bell

1217 Waldron Road

98 Blimpie’s

300 N. Shoreline

97 Howie’s Sub & Shakes

5225 SPID

94 La Escondida

2331 Agnes

92 ———————————- ‘B’ list Lucky Buffet

19241 SPID

89 7 violations

Gnats Twin Peaks

5425 SPID

89 8 violations

Gnats Chops & Eggs

5802 Yorktown

88 7 violations

Flies El Sol de Mexico

5250 Everhart

88 7 violations

Don’t thaw food at room temp. Bluffalo Wings Southside

5802 Yorktown

87 8 violations

Gnats Jack-in-the-Box

1502 Airline

86 8 violations Taqueria la Cabana

10669 Leopard

84 11 violations

Gnats, flies El Mariachi

2110 Laredo

83 9 violations

Eggs stored at wrong temp. ——————————— ‘C’ list Casa Vieja Jalisco

6202 Yorktown 76 lowest inspection score ever received 11 violations;

Rotten lemons

Gnats

Food in walk-in cooler at wrong temperature

