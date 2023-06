Kitchen Cops for the week of June 5th thru 9th

Several businesses on Alister in Port Aransas earn perfect scores from health inspectors

KZTV file image.

Posted at 9:19 PM, Jun 15, 2023

Perfect Scores Barefoot Beans

345 Alister

Port Aransas Chick-Fil-A

4946 S Staples Fruit King Produce

1607 Morgan Granny's' Hot Tamales

9804 Leopard Islander's Teriyaki

6133 Ennis Joslin Lucky Panda

5639 Carroll Odyssey Early Learning

4210 Weber Papa John's Pizza

13434 Leopard Port A Poke

345 Alister

Port Aransas Silverado Smokehouse

4522 Weber Surfside Lounge

345 Alister

Port Aransas The Donut Palace

604 Alister

Port Aransas

___________________________________ The A list 99 Seaside Cafe

169 Seaside Pizza Hut

4101 Hwy 77 98 Bron's Shaved Ice

314 E Avenue G

Port Aransas Couyon Crawfish

1433 Northwest Blvd Firehouse Subs

6418 S Staples Munchiez

10117 Leopard 97 Good-n-Crisp

4101 I -69 Granny's Hot Tamales

3131 McArdle Bill Miller BBQ

3942 Hwy 77 Corner Bakery Cafe

4938 S Staples Coral Bean Cafe

7426 S Staples City Bakery & Restaurant

808 19th street 96 Cracker Barrel

4229 SPID I-Hop

5202 SPID J&D Sushi Buffet

5802 Yorktown K-Bob's Steakhouse

14526 Northwest Blvd Marco's Pizza

6410 Weber Outback Steakhouse

4221 SPID ________________________________ The B List 86 Taqueria La Tapatia

5401 kostoryz 84 Denny's

4918 SPID 82 Jack-in-the-Box

1502 Airline 81 Casa Vieja Jalisco

6202 Yorktown 81 Boat House Bar & Grill

15241 Leeward

