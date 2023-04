Kitchen Cops for the week of April 10 - 14

Local university and popular tourist attraction earn 100's from health inspectors

Posted at 7:17 PM, Apr 20, 2023

Perfect Scores: Texas State Aquarium Back Porch Cafe Aqua Catering Kitchen Fathom's Cart Shoreline Grill Tiki Hut TAMU-CC Subway Starbucks Bottom Line Deli Early Childhood Development Mary Carroll HS

3202 Saratoga Celista's

15401 SPID Flour Bluff Early Childhood Development

617 Purdue Headstart Central Kitchen

119 Clemmer Lulu's Snack Shack

2833 SPID McDonald's

3745 S. Staples Premier HS

5130 Kostoryz Saltwater Gypsies

403 Alister Grumbles Seafood

850 Tarpon

Port Aransas ____________________________________ The 'A' list 99 501 Machine

2833 SPID Cunningham/South Park Middle School

2901 McArdle Edible Arrangements

5702 S. Staples 98 Fuddrucker's

1949 SPID Arby's

4811 S. Staples 97 Ole Cafe

4602 Leopard Tortuga's Saltwater Grill

429 N. Alister

Port Aransas 96 Bluff's Landing Marina

4242 Laguna Shores 95 El Gallo de Jalisco

10329 SPID 94 Boardwalk

706 NAS Drive Railroad Seafood Station

1214 Chaparal _________________________________ The 'B' List 84 Kiko's

5514 Everhart

11 violations

-gnats

-clean shelves where gnats thrive

-employees must wash hands after handling raw meat

