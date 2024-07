Kitchen Cops for July 8th through 12th

Posted at 12:41 PM, Jul 18, 2024

PERFECT

------------ Ali's Cafe

2929 Norton St. Desserted Island

100 E White Ave

Port Aransas, Tx El Vago Burger & BBQ

4701 Barrera Dr Gigi's Pizzeria

4234 S. Alameda St. Banda's Seafood

4934 Gollihar Rd. Happy Tea

5433 S Staples St. J&D Sushi Buffet

5802 Yorktown Blvd. Salty Dog Saloon

203 N Alister St.

Port Aransas, Tx Wendy's

5934 SPID B LIST

-------- Acapulco Mexican Restaurant

5937 McArdle Rd.

5 violations

88 Taqueria la Cabana

10669 Leopard St.

6 violations

86 Shipley's Donuts

3113 S. Staples St.

9 violations

85 El Olvido Hacienda

14617 Northwest Blvd

7 violations

84 LOW SCORE

--------------- New China Cafe

4110 S. port Ave.

12 violations

- Rodent droppings

- Don't stack wet dishes See all the grades from our past Kitchen Cops stories here.

