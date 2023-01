Kitchen Cops: 8 CCISD cafeteria staffs earn perfect scores from health inspectors

KZTV file image.

Posted at 4:33 PM, Jan 06, 2023

PERFECT SCORES

———————— ALI’S CAFÉ

2929 NORTON BASKIN ROBBINS

4701 SPID BLANCHE MOORE ELEMENTARY

6121 DURANT CIRCLE CALK-WILSON ELEMENTARY

3925 FT. WORTH CARROLL HS CAFETERIA

3202 SARATOGA KOSTORYZ ELEMENTARY

3602 PANAMA HAMLIN MIDDLE SCHOOL

3900 HAMLIN CLUB ESTATES ELEMENTARY

5222 MERGANSER SANDERS ELEMENTARY

4102 REPUBLIC YEAGER ELEMENTARY

5414 TRIPOLI ST. PAUL DAY CARE

801 E. MAIN GREAT AMERICAN COOKIE

LA PALMERA MALL ‘A’ LIST

---------- TOWN & COUNTRY CAFÉ

4228 ALAMEDA

99 CHICKEN SHACK

11174 UP RIVER ROAD

99 LONE STAR MARKET

3057 GREENWOOD

99 APPLETREE ACADEMY

2342 RODD FIELD

99 BERTHA ACADEMY

6402 SARATOGA

99 HI HO DRIVE IN

3945 BALDWIN

99 CJICK-FIL-A

13701 NORTHWEST BLVD.

96 LOS LAGUNEROS

3149 MORGAN

96 CCISD CENTRAL KITCHEN

4922 WESTWAY

95 H-E-B

3033 S. PORT

95 DAIRY QUEEN

3606 AYERS

95 LA MALA TAQUITOS

749 HORNE

94 H-E-B

11100 LEOPARD

93 TEXAS FLAME

4535 SPID

93 HIBACHI GRILL

5274 S. STAPLES

92



