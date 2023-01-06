Kitchen Cops: 8 CCISD cafeteria staffs earn perfect scores from health inspectors

PERFECT SCORES
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ALI’S CAFÉ
2929 NORTON
BASKIN ROBBINS
4701 SPID
BLANCHE MOORE ELEMENTARY
6121 DURANT CIRCLE
CALK-WILSON ELEMENTARY
3925 FT. WORTH
CARROLL HS CAFETERIA
3202 SARATOGA
KOSTORYZ ELEMENTARY
3602 PANAMA
HAMLIN MIDDLE SCHOOL
3900 HAMLIN
CLUB ESTATES ELEMENTARY
5222 MERGANSER
SANDERS ELEMENTARY
4102 REPUBLIC
YEAGER ELEMENTARY
5414 TRIPOLI
ST. PAUL DAY CARE
801 E. MAIN
GREAT AMERICAN COOKIE
LA PALMERA MALL
‘A’ LIST
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TOWN & COUNTRY CAFÉ
4228 ALAMEDA
99
CHICKEN SHACK
11174 UP RIVER ROAD
99
LONE STAR MARKET
3057 GREENWOOD
99
APPLETREE ACADEMY
2342 RODD FIELD
99
BERTHA ACADEMY
6402 SARATOGA
99
HI HO DRIVE IN
3945 BALDWIN
99
CJICK-FIL-A
13701 NORTHWEST BLVD.
96
LOS LAGUNEROS
3149 MORGAN
96
CCISD CENTRAL KITCHEN
4922 WESTWAY
95
H-E-B
3033 S. PORT
95
DAIRY QUEEN
3606 AYERS
95
LA MALA TAQUITOS
749 HORNE
94
H-E-B
11100 LEOPARD
93
TEXAS FLAME
4535 SPID
93
HIBACHI GRILL
5274 S. STAPLES
92