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Kitchen Cops: 8 CCISD cafeteria staffs earn perfect scores from health inspectors

Kitchen Cops
KZTV file image.
We learned today that health department inspections have returned.
Kitchen Cops
Posted at 4:33 PM, Jan 06, 2023
and last updated 2023-01-06 17:33:55-05

PERFECT SCORES
————————

ALI’S CAFÉ
2929 NORTON

BASKIN ROBBINS
4701 SPID

BLANCHE MOORE ELEMENTARY
6121 DURANT CIRCLE

CALK-WILSON ELEMENTARY
3925 FT. WORTH

CARROLL HS CAFETERIA
3202 SARATOGA

KOSTORYZ ELEMENTARY
3602 PANAMA

HAMLIN MIDDLE SCHOOL
3900 HAMLIN

CLUB ESTATES ELEMENTARY
5222 MERGANSER

SANDERS ELEMENTARY
4102 REPUBLIC

YEAGER ELEMENTARY
5414 TRIPOLI

ST. PAUL DAY CARE
801 E. MAIN

GREAT AMERICAN COOKIE
LA PALMERA MALL

‘A’ LIST
----------

TOWN & COUNTRY CAFÉ
4228 ALAMEDA
99

CHICKEN SHACK
11174 UP RIVER ROAD
99

LONE STAR MARKET
3057 GREENWOOD
99

APPLETREE ACADEMY
2342 RODD FIELD
99

BERTHA ACADEMY
6402 SARATOGA
99

HI HO DRIVE IN
3945 BALDWIN
99

CJICK-FIL-A
13701 NORTHWEST BLVD.
96

LOS LAGUNEROS
3149 MORGAN
96

CCISD CENTRAL KITCHEN
4922 WESTWAY
95

H-E-B
3033 S. PORT
95

DAIRY QUEEN
3606 AYERS
95

LA MALA TAQUITOS
749 HORNE
94

H-E-B
11100 LEOPARD
93

TEXAS FLAME
4535 SPID
93

HIBACHI GRILL
5274 S. STAPLES
92

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