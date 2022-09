9 School district cafeteria staffs earn perfect scores in this week's Kitchen Cops report

CORPUS CHRISTI, Texas — There Are 9 School District Cafeteria Staffs That Earned Perfect Scores.

Browne Middle School

4301 Schanen

Calallen West Intermediate School

4030 Cr 69

Grant Middle School

4350 Aaron

Los Encinos Elementary School

1921 Dorado

Meadowbrook Elementary School

901 Meadowbrook

Metro Elementary School

1707 Ayers

Schanen Elementary School

5717 Kilarmet

Allen Elementary School

2002 Elizabeth

Wood River Creek Elementary School

15118 Dry Creek

Bellino's Ristorante Italiano

3815 S. Alameda

Blackbeard's On The Beach

3117 Surfside

Holy Family Catholic Church

2509 Nogales

Let Them Eat Cake

4915 Everhart

NWL Restaurant

3837 S. Alameda

Outback Steakhouse

4221 Spid

Molina Neighborhood Center

614 Horne

28 'A' List

99

Weinerschnitzel

5861 S. Staples

West Oso Jr. Hs Concessions

5202 Bear Lane

West Oso Jr. HS

5202 Bear Lane

West Oso Elementary

1526 Cliff Maus

98

Olive Garden

5258 SPID

Pizza Hut

4101 Hwy 77

Sanders Elementary

4102 Republic

Wallbangers

4102 S. Staples

La Tropicana Fruit Delight

9802 Leopard

97

Marble Slab

3133 S. Alameda

Paloma Place

2058 FM 665

Ara's Euro Fusion

6917 S. Staples

Adkins Middle School

2402 Ennis Joslin

Dr. J.A. Garcia Elementary

1945 Gollihar

Ethel Eyerly

654 Graham

Islander's Teriyaki

6133 Ennis Joslin

Veterans Memorial HS

3750 Cimarron

96

5 Guys Burgers & Fries

5425 SPID

Honey Baked Ham & Cafe

1502 Airline

Jersey Mike's

3235 S. Alameda

90

Flanagan's Downtown

417 Starr

95

Blue Marlin Saloon

3006 E. Surfside

Ci Ci's Pizza

1502 Airline

94

Wendy's

6438 S. Staples

93

Beachside Bar

15202 Windward Dr

St. Michael The Archangel Church

4325 Fourth

The Gumbo Seafood

5212 Weber

'B' List

89

Freebird's World Burrito

5425 SPID

88

Taqueria El Centenario

10301 Leopard

85

Nano's Taco Run

4722 Holly

84

Great Balls Of Ice

4343 Callicoate

84

Taqueria Jalisco

902 E. Port

82

K-Bob's Steakhouse

14526 Northwest Blvd

81

Cool Me Down Snowcones

14627 Northwest Blvd

C List/Low Score

79

Boat N' Net Plant

5657 Old Brownsville Rd

12 Violations Include;

Control Flies

Control Bad Odor In Food Prep Area

Clean Debris From Food Prep Areas

Scored A 67 In August...And A 75 In January.