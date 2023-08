Kitchen Cops scores from week of 8/21 thru 8/25

CORPUS CHRISTI, Texas — PERFECT

Calallen East Elementary

3709 Lott Ave. #2078

Calallen High School

4205 Wildcat Dr.

Wilma Magee Elementary

4201 Calallen Dr.

Wood River Creek Elementary

15118 Dry Creek Dr.

Club Estates Elementary

5222 Merganser Dr.

Gloria Hicks Elementary

3602 McArdle Rd.

Kostoryz Elementary

3602 Panama Dr.

Premier High School

5130 Kostoryz Rd.

H-E-B

3500 Leopard St.

Most Precious Blood School & Church

3502 Saratoga Blvd.

Yeager Elementary

5414 Tripoli Dr.

Rose Shaw Elemenatry

2920 Soledad St.

Schanen Elementary

5717 Killarmet Dr.

Antonio E. Garcia Arts & Education Center

2021 Agnes St.

Tuloso-Midway High School

2653 Mckinzie Rd.

Tuloso-Midway Intermediate School

1921 Overland Trail

Windsor Park Elementary

4545 S S. Alameda St.

Bay Area Child Development

5215 Embassy Dr.

Cuba Market

2033 Airline Rd. Suite E2

Latino Market

2033 Airline Rd.

Love Birds Cafe

9820 Leopard St.

Gulfway Headstart

5805 Williams Dr. #2

Royal Krabz

6410 Weber Rd. #5

B LIST

86

Taqueria la Escondida #3

3302 Leopard St.

8 violations

- All labels must be placed on all items not in original packaging

- All items in refrigeration must be covered

86

Jack-In-The-Box

1502 Airline Rd.

9 violations

- Some products not being held at proper temp

- Don't thaw chicken patties at room temp

LOW SCORE

78

An's Market

4237 Kostoryz Rd.

12 violations

- Label items not in original pakaging

- Need thermometers in all refrigerators