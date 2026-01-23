Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Meet Julia Barsan: Shaping Future Automotive Professionals in Corpus Christi

Program Director Julia Barsan shares her passion for hands-on education and preparing students for real-world automotive careers at South Texas Vocational Technical Institute in Corpus Christi.
Interview with Julia Barsan Program - Program Director, South Texas Vocational Technical Institute Corpus Christi
Julia Barsan, Program Director at South Texas Vocational Technical Institute in Corpus Christi, discusses her passion for automotive education, hands-on learning, and preparing students for successful, in-demand careers in the industry.

