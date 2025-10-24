Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Friday Night Fever 2025 - Week 9 Football highlights and scores

KRIS 6
GotW - Week 9.png
Rockport-Fulton starts fast, beats Robstown to stay undefeated in district play on Game Night South Texas
Posted

THURSDAY NIGHT GAMES:

FINAL
DONNA NORTHFLOUR BLUFF
1466

FINAL
VETERANS MEMORIALPSJA MEMORIAL
560

FINAL
CC KINGMILLER
1870

FINAL
ROBSTOWNROCKPORT-FULTON
642
FINAL
SANTA GERTRUDIS ACADEMYLYFORD
1631

FRIDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter7:00 pm
MISSION VETERANS MEMORIALALICE
00

1st Quarter7:00 pm
CARROLLGREGORY-PORTLAND
00

1st Quarter7:00 pm
MOODYRAY
00

1st Quarter7:00 pm
BEEVILLELA VERNIA
00

1st Quarter7:00 pm
CALALLENZAPATA
00

1st Quarter7:00 pm
PHARR VALLEY VIEWTULOSO-MIDWAY
00

1st Quarter7:00 pm
INGLESIDESINTON
00

1st Quarter7:00 pm
RIO GRANDE CITY GRULLAH.M. KING
00

1st Quarter7:00 pm
ORANGE GROVEARANSAS PASS
00

1st Quarter7:00 pm
ST AUGUSTINEINCARNATE WORD
00

1st Quarter7:00 pm
SAN DIEGOBISHOP
00

1st Quarter7:00 pm
WEST OSOLONDON
00

1st Quarter7:00 pm
PROGRESOFALFURRIAS
00

1st Quarter7:00 pm
PALACIOSMATHIS
00

1st Quarter7:30 pm
BANQUETTEMONTE ALTO
00

1st Quarter7:30 pm
SANTA ROSAGEORGE WEST
00

1st Quarter7:30 pm
HEBBRONVILLETAFT
00

1st Quarter7:30 pm
REFUGIOFREER
00

1st Quarter7:00 pm
SANTA MARIASKIDMORE-TYNAN
00

1st Quarter7:00 pm
RIVIERA KAUFERTHREE RIVERS
00

1st Quarter7:00 pm
AGUA DULCEWOODSBORO
00

1st Quarter7:00 pm
BENAVIDESPRAIRIE LEA
00

1st Quarter7:00 pm
ARLINGTON HEIGHTSJUBILEE BROWNSVILLE
00

1st Quarter7:00 pm
ST. JOHN PAUL IIAUSTIN HILL COUNTRY CHRISTIAN
00

1st Quarter7:30 pm
ANNAPOLIS CHRISTIAN ACADEMYALLEN ACADEMY
00

