Local National Weather Sports Traffic Watch Now
SportsHigh School Sports

Actions

Friday Night Fever 2025 - Week 4 Football highlights and scores

Calallen and Carroll ready for Game Night South Texas rematch
KRIS 6
Calallen and Carroll ready for Game Night South Texas rematch
GotW - Week 4.png
Posted

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.

Below you'll find a list of scores from across the area.

THURSDAY NIGHT GAMES:

1ST QUARTER7:00 pm
ALICELA JOYA
00

1ST QUARTER7:00 pm
CALALLENCARROLL
00

1ST QUARTER7:00 pm
CC KINGHM KING
00

1ST QUARTER7:30 pm
MOODYROBSTOWN
00

1ST QUARTER7:30 pm
RAYSA MCCOLLUM
00

FRIDAY NIGHT GAMES:

1ST QUARTER7:00 pm
DONNAFLOUR BLUFF
00

1ST QUARTER7:00 pm
VET MEMORIALDONNA NORTH
00

1ST QUARTER7:00 pm
QUEROMILLER
00

1ST QUARTER7:30 pm
G-PSINTON
00

1ST QUARTER7:00 pm
VICTORIA WESTBEEVILLE
00

1ST QUARTER7:30 pm
TULOSO-MIDWAYHEBRONVILLE
00

1ST QUARTER7:00 pm
INGLESIDEBANQUETTE
00

1ST QUARTER7:00 pm
HOUSTON KINCAIDROCKPORT FULTON
00

1ST QUARTER7:00 pm
LYFORDBISHOP
00

1ST QUARTER7:00 pm
RAYMONDVILLEFALFURRIAS
00

1ST QUARTER7:00 pm
RIO HONDOSAN DIEGO
00

1ST QUARTER7:00 pm
SANTA GERTRUDISPROGRESO
00

1ST QUARTER7:30 pm
SABINALGEORGE WEST
00

1ST QUARTER7:30 pm
SKIDMORE-TYNANODEM
00

1ST QUARTER7:30 pm
TAFTYORKTOWN
00

1ST QUARTER7:30 pm
FREERBEN BOLT
00

1ST QUARTER7:30 pm
AGUA DULCEPREMONT
00

1ST QUARTER7:30 pm
THREE RIVERSFLATONIA
00

1ST QUARTER7:00 pm
SANTA MARIAWOODSBORO
00

1ST QUARTER7:00 pm
ST AUGUSTINEARLINGTON HEIGHTS
00

1ST QUARTER7:00 pm
VICTORIA HOME SCHOOLANNAPOLIS
00

1ST QUARTER7:00 pm
BROOKS COLLEGIATEJOHN PAUL
00
Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.