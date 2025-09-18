Friday Night Fever 2025 - Week 4 Football highlights and scores

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.
Below you'll find a list of scores from across the area.
THURSDAY NIGHT GAMES:
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|ALICE
|LA JOYA
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|CALALLEN
|CARROLL
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|CC KING
|HM KING
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|MOODY
|ROBSTOWN
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|RAY
|SA MCCOLLUM
|0
|0
FRIDAY NIGHT GAMES:
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|DONNA
|FLOUR BLUFF
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|VET MEMORIAL
|DONNA NORTH
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|QUERO
|MILLER
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|G-P
|SINTON
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|VICTORIA WEST
|BEEVILLE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|TULOSO-MIDWAY
|HEBRONVILLE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|INGLESIDE
|BANQUETTE
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|HOUSTON KINCAID
|ROCKPORT FULTON
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|LYFORD
|BISHOP
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|RAYMONDVILLE
|FALFURRIAS
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|RIO HONDO
|SAN DIEGO
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|SANTA GERTRUDIS
|PROGRESO
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|SABINAL
|GEORGE WEST
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|SKIDMORE-TYNAN
|ODEM
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|TAFT
|YORKTOWN
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|FREER
|BEN BOLT
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|AGUA DULCE
|PREMONT
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:30 pm
|THREE RIVERS
|FLATONIA
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|SANTA MARIA
|WOODSBORO
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|ST AUGUSTINE
|ARLINGTON HEIGHTS
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|VICTORIA HOME SCHOOL
|ANNAPOLIS
|0
|0
|1ST QUARTER
|7:00 pm
|BROOKS COLLEGIATE
|JOHN PAUL
|0
|0