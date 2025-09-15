Local National Weather Sports Traffic Watch Now
SportsHigh School Sports

Actions

Friday Night Fever 2025 - Week 3 Football highlights and scores

Tuloso-Midway's Jaxon Hermes
Larissa Liska
Tuloso-Midway's Jaxon Hermes
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Ray 58, H.M. King 0
Game Night South Texas 2025: Alice vs Sinton
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Edna 21, Refugio 48
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: London 42, Tuloso-Midway 71
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Rockport-Fulton 44, Bishop 3
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Brownsville Rivera 6, Veterans Memorial 49
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Brownsville St. Joseph 44, Carroll 36 in OT
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Flour Bluff 49, Harlingen South 6
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Victoria East 0, Gregory-Portland 36
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Carroll Cheerleaders
H.M. King Cheerleaders on the Friday Night Fever
GotW - Week 3
GNST - WEEK 3.png
Posted

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.

Below you'll find a list of scores from across the area.

THURSDAY NIGHT GAMES:

FINAL 7:00 pm
ALICESINTON
1435
Game Night South Texas 2025: Alice vs Sinton

FINAL7:00 pm
ZAPATACC KING
6128

FINAL7:00 pm
EDISONROBSTOWN
920

GotW - Week 3

FRIDAY NIGHT GAMES:

FINAL7:00 pm
FLOUR BLUFFHARLINGEN SOUTH
496
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Flour Bluff 49, Harlingen South 6

FINAL7:00 pm
INCARNATE WORDMEDINA
3787

FINAL7:00 pm
RIVIERAVETERANS MEMORIAL
649
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Brownsville Rivera 6, Veterans Memorial 49

FINAL/OT7:00 pm
BROWNSVILLE ST JOSEPHCARROLL
4436
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Brownsville St. Joseph 44, Carroll 36 in OT
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Top Play, Carroll's Nate Bazan to Braylen Swanson
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Carroll Cheerleaders

FINAL - Game of the Week7:00 pm
RAYHM KING
580
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Ray 58, H.M. King 0
H.M. King Cheerleaders on the Friday Night Fever

FINAL7:00 pm
VICTORIA EASTG-P
036
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Victoria East 0, Gregory-Portland 36

FINAL7:00 pm
BEEVILLEINGLESIDE
356

FINAL7:00 pm
LONDONTULOSO-MIDWAY
4271
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: London 42, Tuloso-Midway 71

FINAL7:00 pm
ROCKPORT-FULTONBISHOP
443
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Rockport-Fulton 44, Bishop 3

FINAL7:00 pm
WEST OSOSAN DIEGO
2114

FINAL7:30 pm
ODEMARANSAS PASS
5814

FINAL7:30 pm
ORANGE GROVEFALFURRIAS
497

FINAL7:00 pm
ST JOSEPHMATHIS
3520

FINAL7:00 pm
BANQUETEPETTUS
3314

FINAL7:00 pm
POTEETGEORGE WEST
1448

FINAL7:00 pm
HEBBRONVILLECARRIZO SPRINGS
622

FINAL7:30 pm
AGUA DULCETAFT
2027

FINAL7:00 pm
PREMONTPROGRESO
340

FINAL7:00 pm
EDNAREFUGIO
2148
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Edna 21, Refugio 48

FINAL7:00 pm
YORKTOWNSKIDMORE TYNAN
3932

FINAL7:00 pm
LA PRYORTHREE RIVERS
640

FINAL7:00 pm
BLOOMINGTONBEN BOLT
3412

FORFEIT7:00 pm
ARLINGTON HEIGHTSSA WINSTON
00

FINAL 7:00 pm
AUGUSTINEANNAPOLIS
045

FINAL 7:00 pm
ST PAULJOHN PAUL
517

SATURDAY NIGHT GAMES:

1st Quarter6:00 pm
DE SOTOMILLER
00

1st Quarter6:00 pm
MOODYPSJA SOUTHWEST
00

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.