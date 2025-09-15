Friday Night Fever 2025 - Week 3 Football highlights and scores

It's week three of Friday Night Football! We have district and non-district games this week.
Below you'll find a list of scores from across the area.
THURSDAY NIGHT GAMES:
|FINAL
|7:00 pm
|ALICE
|SINTON
|14
|35
Game Night South Texas 2025: Alice vs Sinton
|FINAL
|7:00 pm
|ZAPATA
|CC KING
|61
|28
|FINAL
|7:00 pm
|EDISON
|ROBSTOWN
|9
|20
FRIDAY NIGHT GAMES:
|FINAL
|7:00 pm
|FLOUR BLUFF
|HARLINGEN SOUTH
|49
|6
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Flour Bluff 49, Harlingen South 6
|FINAL
|7:00 pm
|INCARNATE WORD
|MEDINA
|37
|87
|FINAL
|7:00 pm
|RIVIERA
|VETERANS MEMORIAL
|6
|49
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Brownsville Rivera 6, Veterans Memorial 49
|FINAL/OT
|7:00 pm
|BROWNSVILLE ST JOSEPH
|CARROLL
|44
|36
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Brownsville St. Joseph 44, Carroll 36 in OT
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Top Play, Carroll's Nate Bazan to Braylen Swanson
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Carroll Cheerleaders
|FINAL - Game of the Week
|7:00 pm
|RAY
|HM KING
|58
|0
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Ray 58, H.M. King 0
H.M. King Cheerleaders on the Friday Night Fever
|FINAL
|7:00 pm
|VICTORIA EAST
|G-P
|0
|36
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Victoria East 0, Gregory-Portland 36
|FINAL
|7:00 pm
|BEEVILLE
|INGLESIDE
|35
|6
|FINAL
|7:00 pm
|LONDON
|TULOSO-MIDWAY
|42
|71
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: London 42, Tuloso-Midway 71
|FINAL
|7:00 pm
|ROCKPORT-FULTON
|BISHOP
|44
|3
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Rockport-Fulton 44, Bishop 3
|FINAL
|7:00 pm
|WEST OSO
|SAN DIEGO
|21
|14
|FINAL
|7:30 pm
|ODEM
|ARANSAS PASS
|58
|14
|FINAL
|7:30 pm
|ORANGE GROVE
|FALFURRIAS
|49
|7
|FINAL
|7:00 pm
|ST JOSEPH
|MATHIS
|35
|20
|FINAL
|7:00 pm
|BANQUETE
|PETTUS
|33
|14
|FINAL
|7:00 pm
|POTEET
|GEORGE WEST
|14
|48
|FINAL
|7:00 pm
|HEBBRONVILLE
|CARRIZO SPRINGS
|6
|22
|FINAL
|7:30 pm
|AGUA DULCE
|TAFT
|20
|27
|FINAL
|7:00 pm
|PREMONT
|PROGRESO
|34
|0
|FINAL
|7:00 pm
|EDNA
|REFUGIO
|21
|48
FRIDAY NIGHT FEVER WEEK 3: Edna 21, Refugio 48
|FINAL
|7:00 pm
|YORKTOWN
|SKIDMORE TYNAN
|39
|32
|FINAL
|7:00 pm
|LA PRYOR
|THREE RIVERS
|6
|40
|FINAL
|7:00 pm
|BLOOMINGTON
|BEN BOLT
|34
|12
|FORFEIT
|7:00 pm
|ARLINGTON HEIGHTS
|SA WINSTON
|0
|0
|FINAL
|7:00 pm
|AUGUSTINE
|ANNAPOLIS
|0
|45
|FINAL
|7:00 pm
|ST PAUL
|JOHN PAUL
|51
|7
SATURDAY NIGHT GAMES:
|1st Quarter
|6:00 pm
|DE SOTO
|MILLER
|0
|0
|1st Quarter
|6:00 pm
|MOODY
|PSJA SOUTHWEST
|0
|0