Coastal Bend baseball Regional Semifinal third round playoffs 2026 highlights, schedules and scores

CORPUS CHRISTI, Texas — 28 Coastal Bend high school baseball teams advanced to the UIL Bi-District first round of playoffs. Now 11 have moved on to the Regional Semifinal third round. Calallen and London are looking to defend their UIL State Championship titles.
UIL 5A-DI
Veterans Memorial vs. Leander Rouse
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Somerset
Game 2: Friday at 5 p.m. at Somerset
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
UIL 4A-DI
Calallen vs. Fredericksburg
Game 1: Thursday at 7 p.m. at San Antonio Northside Field #2
Game 2: Friday at 5 p.m. at Seguin
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
Tuloso-Midway vs. Davenport
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Karnes City
Game 2: Friday at 6 p.m. at Karnes City
Game 3 (If Necessary): Saturday at 2 p.m. at Karnes City
UIL 4A-DII
Sinton vs. Wimberley
Game 1: Thursday at 7 p.m. at Frank Tejeda Sports Complex, Harlandale ISD, San Antonio
Game 2: Saturday at 3 p.m. at Frank Tejeda Sports Complex, Harlandale ISD, San Antonio
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2 at Frank Tejeda Sports Complex, Harlandale ISD, San Antonio
Robstown vs. Floresville
Game 1: Thursday at 7 p.m. at Coastal Bend College in Beeville
Game 2: Friday at 5 p.m. at Coastal Bend College in Beeville
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
UIL 3A-DI
London vs. Goliad
Game 1: Wednesday at 7 p.m. at Gregory-Portland
Game 2: Thursday at 7 p.m. at Gregory-Portland
Game 3 (If Necessary): Saturday at 2 p.m. at Gregory-Portland
Falfurrias vs. Marion
Game 1: Thursday at 6.m. at Victoria Riverside Stadium
Game 2: Friday at 6 p.m. at Victoria Riverside Stadium
Game 3 (If Necessary): Saturday at 12:30 p.m. at Victoria Riverside Stadium
UIL 3A-DII
Hebbronville vs. Jourdanton
Game 1: Wednesday at 6 p.m. at Flour Bluff
Game 2: Thursday at 6 p.m. at Flour Bluff
Game 3 (If Necessary): Friday at 7 p.m. at Flour Bluff
Orange Grove vs. Lytle
Game 1: Thursday at 7 p.m. at Joe Gulley Park in Kenedy
Game 2: Friday at 7 p.m. at Joe Gulley Park in Kenedy
Game 3 (If Necessary): Saturday at 2 p.m. at Joe Gulley Park in Kenedy
UIL 2A-DI
Refugio vs. Iola
Game 1: Thursday at 6 p.m. at Bastrop
Game : Saturday at 1 p.m. at Bastrop
Game 3 (If Necessary): 30 minutes after Game 2
UIL 2A-DII
Port Aransas vs. Burton
Game 1: Thursday at 5 p.m. at Yoakum
Game 2: 30 minutes after Game 1
Game 3 (If Necessary): Saturday at 1 p.m. at Yoakum