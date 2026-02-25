El nuevo muelle Bob Hall abre sus puertas en la Isla del Padre Norte

ISLA DEL PADRE NORTE, Tx — El nuevo muelle Bob Hall abrió oficialmente sus puertas en la Isla del Padre Norte, reuniendo a residentes y pescadores para celebrar el regreso de uno de los lugares más queridos de la comunidad costera.

Brent Chesney, comisionado del Condado de Nueces del Precinto 4, dio la bienvenida a los asistentes durante la inauguración.

Entre los asistentes estuvo Elida Cuellar, quien lleva décadas visitando el muelle. Cuellar dijo que ha venido al muelle Bob Hall a pescar con su familia desde 1984 y compartió fotos de sus visitas junto a su esposo. Para ella, esta apertura es algo especial.

"Me encanta lo hicieron más grande 'ta muy bonito.. Y ya está buenísimo para venir a pescar ya me vi para el abril, está bueno," dijo Cuellar.

Cuellar también destacó el atractivo del lugar para visitantes de fuera de la ciudad.

"Y a veces que me voy a caminar y hablo con mucha gente afuera del pueblo y todo. Y dicen que aquí está bien bonito y dicen que tienes que venir aquí a Corpus porque aquí tenemos todo aquí," dijo Cuellar.

Algunos miembros de la comunidad no perdieron tiempo y comenzaron su jornada de pesca el día de la inauguración, entre ellos David Montoya. Montoya dijo que el muelle es uno de sus lugares favoritos para pescar y que tiene muchos recuerdos del viejo muelle, mientras se prepara para crear nuevas memorias en el nuevo.

"Aqui una vez mire un señor pesco un shark se fue de este lado y lo sacaron de este lado no sé como lo hicieron," dijo Montoya.

Chesney señaló que la apertura del muelle es solo el comienzo de un proyecto más amplio.

"El plan siempre fue que el muelle abriera primero y luego el restaurante vendría, después," dijo Chesney. "Así que estoy muy entusiasmado. Tenemos mucho que hacer y va a ser increíble. Vamos a construir eso. Vamos a construir un puesto de comida. Vamos a construir un baño. Vamos a construir un estacionamiento. Vamos a construir una carretera. Apenas hemos comenzado."

Montoya invitó a la comunidad a visitar el nuevo muelle y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer.

"Que vengan ya abrieron aquí, que fuimos a pescar y a estar ahí donde están las carpas, a sentarnos abajo de las carpas, y yo vengo pesco y a ver qué suerte," dijo Montoya.

